Не секрет, що російську владу не цікавить думка тамтешнього населення, тому їх ні про що не питають. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Як в концтаборі

Населення окупованих територій Донецької та Луганської областей перебуває як в концтаборі,

– зауважив правозахисник.

Фейгін додав, що українців, які живуть на окупованих територіях не питають, чи хочуть вони звідти їхати. Ба більше, на фоні розгорнутої там мобілізації населення зовсім не "відчуває гарячого бажання воювати".

Їх же мобілізують і кинуть просто на кордон, щоб їхні ж колишні співгромадяни відкрили по них вогонь,

– зазначив правозахисник.

Частина провокації

За словами Фейгіна, це все частина російської провокації. Він додав, що жителів продовжуватимуть возити "туди-сюди", та "кинуть у бій, як скот".

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