Наш город навсегда потерял частицу своей души, – Сенкевич о трагедии в Николаевской ОВА

Александр Сенкевич – городской глава Николаева – выразил соболезнования семьям погибших в Николаевской ОВА. Российские оккупанты нанесли удар по зданию утром 29 марта.

Из-за действий врага десятки человек оказались под завалами. К сожалению, 15 – погибли.

По теме Обстрел Николаевской ОВА направлен не столько против здания, сколько против людей, – Ким

Сенкевич заявил, что община Николаева глубоко скорбит по землякам: коллегам, знакомым, друзьям. Мирные жители, добросовестно выполнявшие свою работу, стали жертвами бесчеловечного преступления российских оккупантов.

Преступный российский режим жестоко прервал их мечты и планы, разрушил семьи. Трагедия опустошает. Не отпускает жгучая боль. Наш город навсегда потерял частицу своей души,

– подчеркнул Сенкевич.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших в Николаевской ОВА.

Мэр Николаева заявил, что этот страшный день борьбы никогда не забудут. А Вооруженные Силы Украины отплатят убийцам.

Важно – Ким показал видео попадания ракеты в Николаев: смотрите видео