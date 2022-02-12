Мураев нагло отрицает слова секретаря СНБО Алексея Данилова. Мол, кипрское происхождение канала – это ложь.

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Лицензионные компании не имеют ничего общего с Кипром. Это исключительно украинские компании с учредителями-сотрудниками канала,

– настаивает одиозный нардеп.

В привычном для него духе он утверждает, что все решили еще до заседания. Мураев жалуется, что канал отключают от спутника, кабельных сетей и всех цифровых площадок сразу после принятия решения. Мол, президент еще указ не подписал и не опубликовал.

Это не санкции, это преступление. Будет приговор! Ожидайте этого,

– осмелился угрожать Мураев.

Заседание СНБО и санкции против канала

СНБО собирался на выездное заседание в Харькове 11 февраля. Обсуждали ситуацию с российской угрозой. Также решили ввести санкции против пророссийского канала "НАШ" по представлению СБУ. Еще под ограничения попали компании "Наша Прага", "НАШ 24" и "НАШ 365".

Кроме этого, на заседании также решили, что по приказу президента будут увеличивать численность лиц в рядах территориальной обороны до 2 миллионов. По словам Алексея Данилова, ими станут те добровольцы, которые готовы защищать страну. При этом сейчас комбриги уже формируют отряды.

Также Данилов заявлял, что Украина контролирует ситуацию в морях и имеет доступ ко всем своим портам. Следующее заседание ведомства решили также проводить на выезде.

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