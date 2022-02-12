Мураєв нахабно заперечує слова секретаря РНБО Олексія Данілова. Мовляв, кіпрське походження каналу – це брехня.

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Ліцензовані компанії не мають нічого спільного з Кіпром. Це виключно українські компанії із засновниками-співробітниками каналу,

– наполягає одіозний нардеп.

У звичному для нього дусі він стверджує, що все вирішили ще до засідання. Мураєв бідкається, що канал відключають від супутника, кабельних мереж та всіх цифрових майданчиків одразу після ухвалення рішення. Мовляв, президент ще указу не підписав і не опублікував.

Це не санкції, це злочин. Буде вирок! Чекайте на це,

– насмілився погрожувати Мураєв.

Засідання РНБО та санкції проти каналу

РНБО збиралась на виїзне засідання у Харкові 11 лютого. Обговорювали ситуацію з російською загрозою. Також вирішили ввести санкції проти проросійського каналу "НАШ" за поданням СБУ. Ще під обмеження потрапили компанії "Наша Прага", "НАШ 24" та "НАШ 365".

Окрім цього, на засіданні також вирішили, що за наказом президента будуть збільшувати чисельність осіб в лавах територіальної оборони до 2 мільйонів. За словами Олексія Данілова, ними стануть ті добровольці, які готові захищати країну. Натомість зараз комбриги вже формують загони.

Також Данілов заявляв, що Україна контролює ситуацію в морях і має доступ до усіх своїх портів. Наступне засідання відомства вирішили також проводити на виїзді.

Олексій Данілов про канал "НАШ": дивіться відео