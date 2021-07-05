Наш национальный интерес – мир, и это моя цель, – Зеленский

Владимир Зеленский назвал приоритеты в работе украинской дипломатии. Речь идет о противодействии агрессору, обеспечении суверенитета и восстановлении территориальной целостности нашего государства.

Главная цель Зеленского

В мире растет напряжение и количество конфликтов, а отдельные государства навязывают свои подходы к международным отношениям. Об этом президент Украины заявил на форуме "Украина 30" посвященном международной политике.

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Наша основная цель – противодействовать этому в контексте только собственных национальных интересов. А наш главный национальный интерес – это мир. Не где-то, а мир на нашей земле. Это моя главная цель как президента Украины,

– пояснил политик.

Противодействовать оккупации Крыма и части Донбасса – задача каждого дипломата: от атташе до посла. Каждый контакт с иностранными коллегами Зеленский использует для формирования поддержки нашего государства со стороны мощных мировых лидеров.

Ситуация в Черном море

Глава государства уделяет особое внимание противодействию новым вызовам безопасности в Черноморском регионе, сотрудничеству между флотами причерноморских государств. Украина и в дальнейшем должна демонстрировать проактивность, ведь усиление лидерских позиций в Черноморском регионе поможет сохранить там спокойствие и свободу судоходства.

Как мир поддерживает Украину

По словам Зеленского, Киев видит безоговорочную солидарность мира по восстановлению территориальной целостности и противодействию агрессивным действиям России.

Однозначные сильные сигналы были включены в заявления саммита G7 и США – ЕС. Стоит отметить и решение недавнего саммита НАТО-2021, который подтвердил, что Украина будет членом Альянса,

– отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что проекты ЕС и НАТО не будут завершенными без Украины. Кроме того, большинство граждан поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО.