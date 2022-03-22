Наш народ стал этим войском, когда увидел, какую беду несет враг – Зеленский в парламенте Италии

Президент Украины Владимир Зеленский ведет активную работу на международной арене. Во вторник, 22 марта, он обратился к итальянскому парламенту.

В частности, лидер Украины рассказал итальянским парламентариям о том, как изменился народ Украины, когда увидел, какое бедствие несет враг. Напомним, Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года.

К теме Украина для России – ворота Европы, но варварство не должно пройти, – Зеленский к итальянцам

Обращение Владимира Зеленского в парламент Италии

Лидер Украины сообщил, что во вторник 22 марта он также говорил с Папой Франциском, который сказал ему следующее: "Понимаю, что вы хотите мира. Понимаю, что вы должны себя защищать. И военные защищают, и гражданские люди мужественно защищают Родину. Каждый защищает Родину".

Наш народ стал этим войском. Стал этим войском, когда увидел, какую беду несет враг, какое опустошение он оставляет после себя. И сколько крови хочет пролить,

– ответил Зеленский.

Президент Украины добавил, что больше недели назад он просил всех итальянцев и европейцев. Запомнить цифру 79. ​​Именно столько на тот момент погибло украинских детей от российской агрессии. Однако сейчас, к сожалению, их количество выросло до 117. Зеленский подчеркнул, что такова цена промедления.