В ГУР подтвердили взятие в плен разведчика во время спецоперации в Крыму
Во время украинской операции в Крыму оккупанты взяли в плен нашего разведчика. В Главном управлении разведки рассказали, что не будут озвучивать новые данные.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил взятие нашего спецназовца в плен. Речь идет об операции, кадры которой показали 4 октября, пишет 24 Канал.
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Что известно о плене украинского разведчика
Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе есть пленный,
– подтвердил Юсов.
Однако представитель разведки добавил, что потери несоразмерны с потерями противника.
"К большому сожалению, но это реальность – деоккупация украинских территорий связана с жертвенностью и жертвами наших защитников. В данной ситуации речь идет о спецназовцах. Мы можем лишь подтвердить, что Украина сделает все возможное для того, чтобы обязательно каждый пленный защитник вернулся домой", – заверил Андрей Юсов.
Представитель разведки пояснил, что над возвращением украинцев домой работает Координационный штаб по обращению с военнопленными и вся команда Сил безопасности и обороны.
Вместе с тем Андрей Юсов заверил, что Киев и дальше будет делать все, чтобы деоккупировать наши территории и вернуть как земли, так и людей.
Что известно об операции разведки в Крыму: коротко
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов 4 октября рассказал, что наши разведчики десантировались в Крыму. В частности, они провели операцию диверсионно-разведывательного характера.
- В ходе операции назначенцы подразделений "Стугны" и "Братства" вступили в жестокий бой с оккупантами. Враги понесли немалые потери. Тогда Юсов отмечал, что, к сожалению, спецназовцы также понесли потери, однако они несоразмерны с российскими.
- 5 октября разведка сообщила, что высадка и бои были в Крыму и на Тендровской и Кинбурской косах. Тогда при отходе наших защитников враг начал их преследовать на надводных быстроходных патрульных катерах при поддержке авиации. Поэтому воины "Артана" вступили в бой на море.
- 12 октября глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил в интервью "Украинской правде", что один военнослужащий попал в плен к россиянам, будучи раненым. Глава нашей разведки сказал: "Разумеется, они показали только там, где смогли взять в плен, к сожалению, нашего раненого разведчика, и труп один показали".