В ГУР подтвердили взятие в плен разведчика во время спецоперации в Крыму

Во время украинской операции в Крыму оккупанты взяли в плен нашего разведчика. В Главном управлении разведки рассказали, что не будут озвучивать новые данные.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил взятие нашего спецназовца в плен. Речь идет об операции, кадры которой показали 4 октября, пишет 24 Канал.

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Что известно о плене украинского разведчика

Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе есть пленный,

– подтвердил Юсов.

Однако представитель разведки добавил, что потери несоразмерны с потерями противника.

"К большому сожалению, но это реальность – деоккупация украинских территорий связана с жертвенностью и жертвами наших защитников. В данной ситуации речь идет о спецназовцах. Мы можем лишь подтвердить, что Украина сделает все возможное для того, чтобы обязательно каждый пленный защитник вернулся домой", – заверил Андрей Юсов.

Представитель разведки пояснил, что над возвращением украинцев домой работает Координационный штаб по обращению с военнопленными и вся команда Сил безопасности и обороны.

Вместе с тем Андрей Юсов заверил, что Киев и дальше будет делать все, чтобы деоккупировать наши территории и вернуть как земли, так и людей.

Что известно об операции разведки в Крыму: коротко