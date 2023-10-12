Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону підтвердив взяття нашого спецпризначенця в полон. Мовиться про операцію, кадри з якої показали 4 жовтня, пише 24 Канал.
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Що відомо про полон українського розвідника
Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати в тому числі є полонений,
– підтвердив Юсов.
Проте представник розвідки додав, що втрати неспівмірні з втратами противника.
"На превеликий жаль, але це реальність – деокупація українських територій пов'язана із жертовністю та жертвами наших оборонців і захисників. В даній ситуації мова йде про спецпризначенців. Ми можемо лише підтвердити, що Україна зробить усе можливе для того, щоб обов'язково кожен полонений захисник повернувся додому", – запевнив Андрій Юсов.
Представник розвідки пояснив, що над поверненням українців додому працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та вся команда Сил безпеки та оборони.
Разом з тим Андрій Юсов запевнив, що Київ й далі робитиме все, щоб деокупувати наші території та повернути як землі, так і людей.
Що відомо про операцію розвідки в Криму: коротко
- Представник української розвідки Андрій Юсов 4 жовтня розповів, що наші розвідники десантувались в Криму. Зокрема, вони здійснили операцію диверсійно-розвідувального характеру.
- Під час операції призначенці підрозділів "Стугни" та "Братства" вступили в жорстокий бій з окупантами. Вороги зазнали чималих втрат. Тоді Юсов зазначав, що, на жаль, спецпризначенці також зазнали втрат, проте вони неспівмірні з російськими.
- 5 жовтня розвідка повідомила, що висадка та бої були в Криму та на Тендрівській й Кінбурській косах. Тоді під час відходу наших захисників ворог почав їх переслідувати на надводних швидкохідних патрульних катерах за підтримки авіації. Тому воїни "Артану" вступили у бій на морі.
- 12 жовтня очільник української розвідки Кирило Буданов заявив у інтерв'ю "Українській правді", що один військовослужбовець потрапив у полон росіян, бувши пораненим. Глава нашої розвідки сказав: "Зрозуміло, вони показали тільки там, де змогли взяти у полон, на жаль, нашого пораненого розвідника і труп один показали".