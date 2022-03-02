"Наш сигнал SOS слышат во всем мире": за сутки в Мариуполь поступило больше 1 млн грн помощи

Мариупольский городской совет на своей странице в телеграме сообщил, что город поддерживает весь мир.

В сообщении они отметили, что сейчас Мариуполь защищается от российских фашистов, но их сигнал SOS смог услышать весь мир.

Важно Все в огне: последствия ужасных обстрелов в Харькове

"Только представьте, вчера, всего за сутки, поступило больше 1 миллиона гривен благотворительной помощи со всего мира на официальный волонтерский счет Городского совета", – отметили в сообщении представители горсовета.

К примеру, польский город-побратим Гданьск не оставил Мариуполь без помощи. Мэрия города перечислила финансовую помощь в размере 50 тысяч злотых, то есть 360 тысяч гривен.

"Спасибо! Весь мир объединяется против российского фашизма", – сообщили в сообщении.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!