У дописі вони зазначили, що наразі Маріуполь обороняється від російських фашистів, але їх сигнал SOS зміг почути увесь світ.

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"Тільки уявіть, вчора, лише за добу, надійшов понад 1 мільйон гривень благодійної допомоги зі всього світу на офіційний волонтерський рахунок Міської ради", – зазначили у дописі представники міськради.

Наприклад, польське місто-побратим Гданськ не залишило Маріуполь без допомоги. Мерія міста перерахувала фінансову допомогу в розмірі 50 тисяч злотих, тобто 360 тисяч гривень.

"Дякуємо! Весь світ об'єднується проти російського фашизму",– повідомили у дописі.

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