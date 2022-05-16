Наш важный партнер, – Зеленский провел переговоры с главой МВФ

В преддверии встречи министров финансов стран G7 президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Зеленский провел переговоры с МВФ

В режиме он-лайн они обсудили потребности нашей страны в финансовой поддержке экономики. Украинский лидер отметил, что МВФ – важный партнер государства, поэтому президент рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество в поддержке финансовой устойчивости.

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Экономика и дефицит финансов – это действительно очень сложный и приоритетный момент в нашем государстве,

– подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил директора-распорядительницу Георгиеву и МВФ в целом за то, что они занимают лидерство в вопросе помощи Украине и оказывают ощутимую поддержку государству.

Президент провел переговоры с директором-распорядительницей МВФ: смотрите видео