Екатерина Прокопенко, жена вернувшегося из плена "Редиса", во время брифинга подчеркнула, что "наша борьба за жизнь военнопленных еще не закончилась".

Узнайте больше Брифинг по освобождению защитников Азовстали из плена: онлайн трансляция

Многие женщины все еще ждут своих мужественных воинов

Многие женщины возле меня все еще ждут своих мужественных воинов. Они борются и надеются, что скоро смогут увидеть своих мужей, отцов, сыновей, братьев,

– заявила жена "Редиса".

Екатерина Прокопенко призналась, что до конца не верила, что сможет еще когда-нибудь увидеть своего мужа Дениса Прокопенко. "Я верила и хочу, чтобы другие женщины продолжали верить", – сказала она.

Также она рассказала, что единственным способом спасти защитников "Азовстали" было выполнить приказ руководства. "Ребята полностью его выполнили и выполнили свой военный долг", – добавила Екатерина Прокопенко.

Жена "Редиса" выразила благодарность президенту Владимиру Зеленскому, ГУР МО и руководителю разведки Кириллу Буданову и всем причастным к освобождению наших воинов из плена.

Многие общественные организации в Украине, в том числе Ассоциация семей защитников "Азовстали", мы делали все, чтобы как можно быстрее вернуть наших воинов. И мы будем продолжать эту борьбу. Победа еще не окончательная. Знаю, каким сложным был переговорный процесс. Все же, наконец-то, обмены начались. Мы ждем и боремся за всех наших героев,

– сказала она.

Украинских военных освободили из плена: что известно

21 сентября состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и россией. Из плена освободили командиров защитников "Азовстали" Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламаря.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пятеро офицеров не вернутся в Украину в течение некоторого времени. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана.

200 украинских героев обменяли на виктора медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. Еще 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных.

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