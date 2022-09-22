Катерина Прокопенко, дружина "Редіса", який повернувся з полону, під час брифінгу наголосила, що "наша боротьба за життя військовополонених ще не скінчилася".

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Багато жінок все ще чекають на своїх мужніх воїнів

Багато жінок біля мене все ще чекають на своїх мужніх воїнів. Вони борються і сподіваються, що скоро зможуть побачити своїх чоловіків, батьків, синів, братів,

– заявила дружина "Редіса".

Катерина Прокопенко зізналася, що до кінця не вірила, що зможе ще колись побачити свого чоловіка Дениса Прокопенка. "Я вірила і хочу, щоб інші жінки продовжували вірити", – сказала вона.

Також вона розповіла, що єдиним способом врятувати захисників "Азовсталі" було виконати наказ керівництва. "Хлопці повністю його виконали і виконали свій військовий обов'язок", – додала Катерина Прокопенко.

Дружина "Редіса" висловила подяку президенту Володимиру Зеленському, ГУР МО та керівнику розвідки Кирилу Буданову й всім причетним до звільнення наших воїнів з полону.

Багато громадських організацій в Україні, в тому числі Асоціація родин захисників "Азовсталі", ми робили все, щоб якнайшвидше повернути наших воїнів. І ми будемо продовжувати цю боротьбу. Перемога ще не остаточна. Знаю, наскільки складним був переговорний процес. Все ж нарешті обміни зрушилися. Ми чекаємо і боремося за всіх наших героїв,

– сказала вона.

Українських військових звільнили з полону: що відомо

21 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною і росією. З полону звільнили командирів захисників "Азовсталі" Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що п'ятеро офіцерів не повернуться в Україну протягом деякого часу. Вони перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Ердогана.

200 українських героїв обміняли на Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. Ще 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених.

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