Наша цель – чтобы эта зима стала последней для России: Кличко об энергетическом терроре Путина

Страна-террорист №1 – Россия – мечтает, чтобы это была последняя зима для украинцев, а цель украинцев – чтобы эта зима стала последней для террориста №1. Поэтому городские службы делают все возможное для скорейшего обновления систем жизнеобеспечения города.

Об этом в новом интервью заявил Виталий Кличко. Кроме того, мэр Киева рассказал о текущей ситуации в Киеве.

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Кличко об энергетическом терроризме Путина

Россия не может выиграть в поле боя. И потому делает то, что способна. Это терроризм. Цель России – сделать все возможное, чтобы это была наша последняя зима, наша цель – чтобы эта зима стала последней для террориста №1. Во время ракетного террора пострадали важные энергетические объекты в разных областях Украины и в Киеве. Это не могло пройти бесследно для нашего города. Ведь Киев является частью государственной энергосистемы,

– заявил Виталий Кличко.

Он добавил, что, несмотря на это, за сутки после прилета водоснабжения было восстановлено во всех районах. Утром 26 ноября фактически все дома Киева уже были с теплом. И именно это первый приоритет киевской власти – чтобы у киевлян в квартирах были нормальные условия.

По словам мэра столицы, электроснабжение также восстановлено полностью, однако из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения.

При этом мэр не исключает, что отключения в столице могут продолжаться до весны.

Это вопрос больше к специалистам – к компании ДТЭК. Кое-какая аппаратура заказана на Западе, ее нужно изготовить, привезти в Украину и установить. То есть, это определенный процесс. Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов, и затем перейти на бесперебойную поставку электричества. Но должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны,

– отметил мэр Киева.

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