Наша цель – полное восстановление территориальной целостности, но действовать надо осторожно, – Зеленский

Украина героически борется с российскими захватчиками уже более трех месяцев. Мы доказали всему миру, что на первом месте для нас свобода.

Именно поэтому теперь мы работаем над тем, чтобы освободить свою землю от россиян. О восстановлении территориальной целостности, являющейся нашей главной целью, рассказал президент Владимир Зеленский.

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Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были уволены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь,

– заметил президент.

Он также выложил очередные фото, показывающие все ужасы войны в Украине. На них военные с передовой. Гражданские люди, которых эвакуируют из разбомбленных домов. Уничтожена инфраструктура, пожары и другие ужасы войны.

Война в Украине / Фото Ivor Prickett, Sasha Maslov, Aris Messinis, Marian Kushnir, Anna Reznik

Последние заявления Зеленского

Президент Украины каждый вечер обращается к народу, рассказывая об основных моментах работы, приближающей нашу победу. Также он обращается к народам, правительствам и выступает в парламентах многих государств мира. К примеру, сегодня, 2 июня, президент выступил перед народом и политиками Люксембурга. Заверил, что Украина уже стала де-факто членом Европейского Союза. Ведь сейчас происходит сотрудничество на двустороннем уровне и на уровне ЕС, который отвечает полноправному членству.

Не устает зеленый убеждать мир в том, что Россия несет зло и в этой войне для нее не должно быть победы. Ведь тогда это зло может охватить весь мир, и Украина уже не сможет его сдерживать ценой собственных жизней, как это делает сейчас. В том же обращении в Люксембург он предупредил, что в самом худшем случае победы России в этой войне для Европы наступят "черные дни". Путин ведь хочет уничтожить свободу как в Украине, так и на всем континенте.

Также Владимир Зеленский дал задание восстановить до 1 сентября максимальное количество школ . которые разрушила русская армия. С начала полномасштабного вторжения россияне разрушили в Украине около 20% школ и садиков. С представителями руководства ЮНИСЕФ в Украине уже удалось разработать предварительный план помощи Детского фонда ООН в реконструкции и восстановлении учебных заведений. Среди разрушенных построек есть и такие, которые нужно полностью реконструировать или сносить и строить с нуля.

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