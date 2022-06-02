Саме тому тепер працюємо над тим, щоб звільнити свою землю від росіян. Про відновлення територіальної цілісності, що є нашою головною метою, розповів президент Володимир Зеленський.
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Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб усі наші території, усі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя,
– зауважив президент.
Він також виклав чергові фото, які показують всі жахи війни в Україні. На них військові з передової. Цивільні люди, яких евакуйовують з розбомблених будинків. Понищена інфраструктура, пожежі та інші жахи війни.
Війна в Україні / Фото Ivor Prickett, Sasha Maslov, Aris Messinis, Marian Kushnir, Anna Reznik
Останні заяви Зеленського
- Президент України кожного вечора звертається до народу, розповідаючи про основні моменти роботи, яка наближує нашу перемогу. Також він звертається до народів, урядів та виступає у парламентах багатьох держав світу. Наприклад, сьогодні, 2 червня, президент виступив перед народом та політиками Люксембургу. Запевнив, що Україна вже де-факто стала членом Європейського Союзу. Адже просто зараз відбувається співпраця на двосторонньому рівні та на рівні ЄС, який відповідає повноправному членству.
- Не втомлюється зеленський переконувати світ у тому, що Росія несе зло і в цій війні для неї не повинно бути перемоги. Адже тоді це зло може охопити весь світ і Україна вже не зможе його стримувати ціною власних життів, як робить це тепер. У тому ж зверненні до Люксембургу він попередив, що у найгіршому випадку перемоги Росії в цій війні для Європи настануть "чорні дні". Адже Путін хоче знищити свободу як в Україні, так і на всьому континенті.
- Також Володимир Зеленський дав завдання відновити до 1 вересня максимальну кількість шкіл. які зруйнувала російська армія. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували в Україні близько 20% шкіл і садочків. З представниками керівництва ЮНІСЕФ в Україні вже вдалося розробили попередній план щодо допомоги Дитячого фонду ООН у реконструкції та відновленні навчальних закладів. Серед зруйнованих будівель є й такі, які потрібно повністю реконструювати або зносити й будувати з нуля.
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