Цей захист потрібен, щоб кожна дитина могла вільно жити та вибирати свій шлях. Зеленський наголосив, всі бачать, що Росія несе Україні і що хоче принести до Європи. Це повне презирство до окремих людей, до цілих народів.

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Росіяни взагалі не знають, що таке цінність життя

Президент зазначив, що російська держава зневажає навіть своїх громадян. Вони й не розуміють, у чому взагалі цінність життя людини. Російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пил.

Натомість наші принципи залишаються незмінними. В Україні кожна людина має значення. За словами глави держави, це те, що відрізняє нас від окупантів.

Скільки українських дітей вбила Росія

За 98 днів повномасштабного вторгнення від ударів окупантів постраждали 689 дітей. При цьому Зеленський наголосив, що це тільки те, про що ми знаємо. Поки відсутня інформація з тимчасово окупованих територій. Однак відомо, що 446 дітей поранені, 243 дитини загинули, а ще 139 – зникли безвісти.

Зруйновані родини. Маленькі особистості, які навіть не встигли побачити, що таке життя,

– наголосив президент.

Історії вбитих окупантами дітей

Зеленський розповів історії маленьких українців, в яких російські окупанти забрали життя:

Маленький Денис із села Малинівка Житомирської області загинув разом з усією родиною, коли російський літак скинув бомби на село. Хлопчику не було й двох років.

Степану із села Нові Петрівці Київської області не було й трьох, коли російський снаряд ударив по подвір'ю будинку. Дитина зазнала смертельних поранень.

Ані з Бучі було всього 14. Російські військові обстріляли мікроавтобус, яким люди просто намагалися врятуватися. Аня була там разом з мамою та бабусею. Окупанти вбили всіх.

Однорічна Поліна загинула, коли російський танк ударив по її будинку в Бородянці.

Аріна з Миколаївської область 5 березня зазнала осколкових поранень внаслідок артилерійського обстрілу. Вона померла в лікарні. У червні їй могло б виповнитися 4 роки.

Святославу з Одеси було 15 років. Його вбив ракетний удар Росії по гуртожитку 2 травня. Тіло хлопця дістали з-під уламків будинку.

7-річна Аліса з Охтирки Сумської області загинула на другий день повномасштабної війни внаслідок російського артилерійського обстрілу. Окупанти били просто по житлових будинках.

Микита з Ізюма Харківської області загинув 3 березня внаслідок російського авіаудару по місту. Дитині було 3. Загалом тієї ночі загинули дев'ять людей.

Дві сестри – Варвара й Поліна з Маріуполя. Варварі було 14 років, а Поліні – 11. Вони загинули внаслідок російського обстрілу житлового будинку.

Зеленський відзначив, що назвав тільки десятьох діток зі списку двохсот сорока трьох.

Це не просто цифри. Кожен рядок – це окремий світ, який був знищений армією Росії. У цьому переліку є й ті, про кого взагалі нічого невідомо, навіть імʼя... 243 дитини! Вічна пам'ять кожному й кожній, чиє життя було забране російською війною проти нас, проти українців,

– наголосив президент.

Дивіться нічне відеозвернення Зеленського за 1 червня: