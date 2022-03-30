Наша история творилась на земле, на которую сейчас летят бомбы – Зеленский к норвежцам

Владимир Зеленский выступил перед норвежским парламентом, вспомнив многие исторические моменты. Он напомнил, что на украинской земле творилась общая история Украины и Норвегии.

Президент отметил, что сейчас на территорию Украины летят вражеские бомбы. Он призвал Норвегию продолжать помогать в противостоянии с Россией.

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Зеленский: Наша общая история Киевской Руси

По словам Зеленского, путь Украины и Норвегии таков, что государства всегда встречаются в истории в непростые, но определяющие моменты для Европы, как и 1000 лет назад, когда норвежские викинги были частыми гостями в Киеве и участвовали в формировании первого киевского государства.

Сегодня на нашу землю и на людей летят российские бомбы. На ту землю, где родилась и росла украинская княжна Елизавета Ярославна – жена норвежского короля Гаральда Сурового,

– подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что речь идет о страницах "нашей общей истории Киевской Руси", которая творилась на украинской земле, которую снова приходится защищать.

"Мы снова совместно ее защищаем. Так было и 77 лет назад, когда украинцы вместе с другим народом освободили землю Европы от нацистских захватчиков", – добавил Зеленский.

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