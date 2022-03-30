Президент зазначив, що зараз же на територію України летять ворожі бомби. Він у такий спосіб закликав Норвегію продовжувати допомагати у протистоянні з Росією.

До теми Майбутнє Європи вирішується зараз в Україні, – Зеленський виступив перед парламентом Норвегії

Зеленський: Наша спільна історія Київської Русі

За словами Зеленського, шлях України та Норвегії такий, що держави завжди зустрічаються в історії у непрості, але визначальні моменти для Європи як і 1000 років тому, коли норвезькі вікінги були частими гостями в Києві й брали участь у формуванні першої київської держави.

Сьогодні на нашу землю й на наших людей летять російські бомби. На ту землю, де народилась і зростала українська княжна Єлизавета Ярославна – дружина норвезького короля Гаральда Суворого,

– наголосив він.

Президент підкреслив, що мовиться про сторінки "нашої спільної історії Київської Русі", яка творилась на українській землі, яку знову доводиться захищати.

"Ми знову спільно її захищаємо. Так було і 77 років тому, коли українці разом з іншим народом звільнили землю Європи від нацистських загарбників", – додав Зеленський.

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