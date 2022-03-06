Наша позиция твердая,– Арахамия заверил, что территориальную целостность даже не будут обсуждать

Украинцы никогда не отдадут Крым России и не признают оккупированные территории Донбасса независимыми, как этого хочет Россия. И это не может быть даже темой для переговоров.

Об этом в интервью Fox News заявил представитель украинской делегации в переговорах с Россией Давид Арахамия.

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"Единственные части, о которых почти невозможно договориться, это Крым и так называемые республики, которые Россия настаивает, чтобы мы признали независимыми. Это неприемлемо в украинском обществе. И дело не в политиках, а в украинцах, они никогда этого не позволят. Это главный вызов, и, честно говоря, мы до сих пор не знаем, как преодолеть эти барьеры", – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что территориальная целостность Украины – это вопрос, в котором не может быть никаких компромиссов на переговорах.

Я не думаю, что сейчас у нас есть хотя бы выбор даже обсуждать какие-то модели, где мы бы признали эти территории. Наша позиция твердая. Мы готовы обсуждать любые другие динамичные варианты, но не признание этих территорий,

– отметил украинский переговорщик.

В ответ на вопрос, есть ли какой-то прогресс в переговорах перед третьим раундом, он отметил, что, к сожалению, прогресс не так быстр, как бы хотелось. "Я бы не сказал, что мы движемся быстро, потому что у нас ежедневно гибнет много людей, особенно мирных жителей. Это сложно, честно, но мы все еще демонстрируем некоторый прогресс. По крайней мере, две группы слушают друг друга и активно обсуждают разные вещи", – пояснил представитель украинской делегации.

Переговоры Украины с Россией: главное

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией должен состояться в понедельник 7 марта.

Украинская делегация состоит из представителей Офиса Президента и Министерства иностранных дел.

Впервые представители Украины и России встречались 28 февраля на границе с Беларусью. После этого они отправились в столицы для консультаций. Тогда представитель украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что стороны нашли "некоторые точки", по которым можно искать общие позиции.

Второй этап переговоров состоялся в Беларуси 3 марта. Украина не получила желаемых результатов. Единственное, чего удалось достичь – это решение по организации гуманитарных коридоров. Однако, как видим, и эти договоренности не работают, русские орки продолжают обстреливать Мариуполь и Волноваху, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы.

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