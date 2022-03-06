Про це в інтерв’ю Fox News заявив представник української делегації у переговорах з Росією Давид Арахамія.

До теми Ми вирішили залишатись в Україні до останньої хвилини, – Арахамія

"Єдині частини, про які майже неможливо домовитися, це Крим і так звані республіки, які Росія наполягає, щоб ми визнали незалежними. Це неприйнятно в українському суспільстві. І справа не в політиках, а в українцях, вони ніколи цього не дозволять. Це головний виклик, і, чесно кажучи, ми досі не знаємо, як подолати ці бар’єри", – сказав Арахамія.

Він наголосив, що територіальна цілісність України – це питання, в якому не може бути жодних компромісів на переговорах.

Я не думаю, що зараз у нас є хоча б вибір навіть обговорювати якісь моделі, де ми б визнали ці території. Наша позиція тверда. Ми готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій,

– зазначив український переговірник.

У відповідь на питання, чи є якийсь прогрес у переговорах перед третім раундом, він зазначив, що, на жаль, прогрес не такий швидкий, як би хотілося. "Я б не сказав, що ми рухаємося швидко, тому що у нас щодня гине багато людей, особливо мирних жителів. Це важко, чесно, але ми все ще демонструємо певний прогрес. Принаймні, дві групи слухають один одного і активно обговорюють різні речі", – пояснив представник української делегації.

Переговори України з Росією: головне

Третій раунд переговорів між Україною та Росією має відбутися у понеділок 7 березня.

Українська делегація складається з представників Офісу Президента та Міністерства закордонних справ.

Вперше представники України та Росії зустрічалися 28 лютого на кордоні з Білоруссю. Після цього вони відправилися до столиць для консультацій. Тоді представник української делегації Михайло Подоляк заявив, що сторони знайшли "деякі точки", за якими можна шукати спільні позиції.

Другий етап переговорів відбувся в Білорусі 3 березня. Україна не отримала бажаних результатів. Єдине, чого вдалося досягти – це рішення щодо організації гуманітарних коридорів. Однак, як бачимо, і ці домовленості не працюють, російські орки продовжують обстрілювати Маріуполь і Волноваху, які перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!