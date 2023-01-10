Вместе с тем силы и средства обороны Киева постоянно совершенствуют свой потенциал. Об этом рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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По словам Сергея Попко, вдобавок к имеющимся системам противовоздушной обороны, давно стоящим на вооружении украинской армии, добавились зенитно-ракетные комплексы:

NASAMS,

IRIS-T,

Crotale,

зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно противодействующие вражеским ракетам и дронам.

Это вооружение – современные системы ПВО, которые Украина продолжает получать от наших партнеров, а украинские защитники быстро их овладевают и эффективно применяют,

– отметил Попко.

Будет ли усилена ПВО еще больше

Как пояснил руководитель Киевской городской военной администрации, вся Украина ожидает в ближайшее время поставок американской системы противовоздушной обороны Patriot.

"Она будет развернута в максимально сжатые сроки и существенно усилит ПВО. Кроме того, со многими странами-партнерами постоянно ведутся переговоры по предоставлению других различных видов вооружения, которые способны эффективно уничтожать ракеты и БпЛА врага", – пояснил он.

Как украинцы могут помочь нашей ПВО

Сергей Попко уточнил, что любая даже новейшая система противовоздушной обороны не будет давать всегда 100% гарантии защиты. Поэтому он призвал всех украинцев помогать нашей противовоздушной обороне. Для этого нужно:

установите специальное приложение "еПВО" на свой смартфон;

если вы увидели воздушную цель, то нужно открыть "еПВО" на телефоне;

затем – выбрать тип воздушной цели;

направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку.

Через несколько секунд специалисты противовоздушной обороны увидят вашу отметку на карте. Приложение достаточно эффективно. Уже не одна ракета была сбита именно благодаря неравнодушным гражданам,

– подытожил Попко.

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