Вместе с тем силы и средства обороны Киева постоянно совершенствуют свой потенциал. Об этом рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Важно Не борьба с "Шахидами": какие основные задачи будет выполнять ЗРК Patriot в Украине
По словам Сергея Попко, вдобавок к имеющимся системам противовоздушной обороны, давно стоящим на вооружении украинской армии, добавились зенитно-ракетные комплексы:
- NASAMS,
- IRIS-T,
- Crotale,
- зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно противодействующие вражеским ракетам и дронам.
Это вооружение – современные системы ПВО, которые Украина продолжает получать от наших партнеров, а украинские защитники быстро их овладевают и эффективно применяют,
– отметил Попко.
Будет ли усилена ПВО еще больше
Как пояснил руководитель Киевской городской военной администрации, вся Украина ожидает в ближайшее время поставок американской системы противовоздушной обороны Patriot.
"Она будет развернута в максимально сжатые сроки и существенно усилит ПВО. Кроме того, со многими странами-партнерами постоянно ведутся переговоры по предоставлению других различных видов вооружения, которые способны эффективно уничтожать ракеты и БпЛА врага", – пояснил он.
Как украинцы могут помочь нашей ПВО
Сергей Попко уточнил, что любая даже новейшая система противовоздушной обороны не будет давать всегда 100% гарантии защиты. Поэтому он призвал всех украинцев помогать нашей противовоздушной обороне. Для этого нужно:
- установите специальное приложение "еПВО" на свой смартфон;
- если вы увидели воздушную цель, то нужно открыть "еПВО" на телефоне;
- затем – выбрать тип воздушной цели;
- направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку.
Через несколько секунд специалисты противовоздушной обороны увидят вашу отметку на карте. Приложение достаточно эффективно. Уже не одна ракета была сбита именно благодаря неравнодушным гражданам,
– подытожил Попко.
Украина получит Patriot от США: все детали
- Еще в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский совершил визит в США, где встретился с американским коллегой Джо Байденом. Тогда и стало известно, что США передадут Украине одну батарею Patriot – это 4 пусковые установки.
- Впоследствии президент США Джо Байден уговорил канцлера Олафа Шольца предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder.
- И вот 10 января уже объявили, что украинские войска собираются приступить к тренировкам на ЗРК Patriot в Соединенных Штатах. Учения начнутся на следующей неделе на военной базе США Форт Силл.