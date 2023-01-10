Разом з тим сили і засоби оборони Києва постійно вдосконалюють свій потенціал. Про це розповів керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За словами Сергія Попка, на додачу до наявних систем протиповітряної оборони, які давно стоять на озброєні української армії, додалися зенітно-ракетні комплекси:

NASAMS,

IRIS-T,

Crotale,

зенітні САУ Gepard та інші системи, які ефективно протидіють ворожим ракетам та дронам.

Це озброєння – сучасні системи ППО, яке Україна продовжує отримувати від наших партнерів, а українські захисники швидко їх опановують та ефективно застосовують,

– зазначив Попко.

Чи буде підсилена ППО ще більше

Як пояснив керівник Київської міської військової адміністрації, Вся Україна очікує найближчим часом поставок американської системи протиповітряної оборони Patriot.

"Вона буде розгорнута у максимально стислі терміни і суттєво посилить нашу ППО. Крім того, з багатьма країнами-партнерами постійно ведуться перемовини щодо надання інших різноманітних видів озброєння, які здатні ефективно знищувати ракети та БпЛА ворога", – пояснив він.

Як українці можуть допомогти нашій ППО

Сергій Попко уточнив, що будь-яка, навіть найновітніша система протиповітряної оборони, не даватиме завжди 100% гарантії захисту. Тому він закликав усіх українців допомагати нашій протиповітряній обороні. Для цього потрібно:

встановіть спеціальний застосунок "єППО" на свій смартфон;

якщо ви побачили повітряну ціль, то треба відкрити "єППО" на телефоні;

потім – вибрати тип повітряної цілі;

направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку.

За декілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу відмітку на мапі. застосунок досить ефективний. Вже не одна ракета була збита саме завдяки небайдужим громадянам,

– підсумував Попко.

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