Мы бьемся с чертями и выносим мусор более 300 суток, – Зеленский поздравил с Рождеством

Президент Владимир Зеленский вечером 6 января поздравил украинцев с Рождеством Христовым. В Сочельник украинский лидер отметил, что несмотря на разобщенные семьи, мы все – едины, как никогда.

В своем обращении Зеленский поздравил миллионы украинских семей, которые сегодня собираются, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом.

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Зеленский напомнил, что Рождество – это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья.

И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, – наша семья единственная как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи. Единственная в своей вере в единую победу,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что украинцы каждый день приближают победу, защищая свою землю, свою культуру, свои традиции, свою веру.

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"Наши предки верили, что вечером накануне Рождества души умерших родственников спускаются с небес. Сегодня духи наших предков помогают нам каждый день. Бить тех, кто пришел на нашу землю. Мы живем в особые времена. И все наши праздники – особенные. И мы вынуждены нарушать некоторые наши традиции, чтобы защитить наши традиции", – напомнил украинский лидер.

Среди этих традиций Зеленский вспомнил:

на праздники нельзя надевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022 года, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах и боремся с черными силами;

к гостям нужно относиться особенно приветливо и бережно. К гостям – да, но не к оккупантам.

В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы боремся с чертями и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд. Запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы бьемся, чтобы не стать добычей и победить зверя,

– продолжил Зеленский.

По словам президента, это видит Бог и весь мир. В Сочельник Зеленский пожелал, чтобы в каждую семью пришло согласие, а в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа, а с ней – тысячелетние мир и процветание.

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