Наше движение вперед – это самое важное, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 16 июня традиционно обратился к украинцам. Он подчеркнул, что украинская армия продолжает освобождать свои территории.

Президент подчеркнул, что каждый наш воин, и клочок освобожденной украинской земли является самым приоритетным для украинской власти. Об этом пишет 24 Канал .

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Зеленский рассказал о встрече с лидерами стран Африки

Украинский глава отметил, что провел встречу в специальном формате – Украина плюс страны Африки. Он отметил, что обсудил с африканскими политиками достаточно много вещей, в частности формулу мира, вопросы безопасности и зерновое соглашение.

Призвал лидеров и государства Африки принять участие в Глобальном саммите мира, который мы готовим. Непросто, но мы работаем, – подытожил Зеленский.

Президент провел военный кабинет с командующими ВСУ

Зеленский также сказал, что в этот день у него был военный кабинет с украинскими командующими: генералами Сырским, Тарнавским, Залужным и Шапталой. С ними он обсудил украинское движение к освобождению территорий нашего государства.

Наши командиры по конкретным направлениям активных действий – пока не называю фамилий, всему свое время. Каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага украинской земли – это самое важное. И был Буданов… Отдельные шаги, – заявил глава государства.

Напоследок он традиционно поблагодарил всех, кто сейчас борется ради Украины, а также готовящихся войти в бой. Кроме того, президент выразил благодарность тем, кто так сильно и мощно помогает украинцам.