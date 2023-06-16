Президент підкреслив, що кожен наш воїн, і клаптик звільненої української землі є найпріоритетнішим для української влади. Про це пише 24 Канал.

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Зеленський розповів про зустріч з лідерами країн Африки

Український очільник наголосив, що провів зустріч у спеціальному форматі – Україна плюс країни Африки. Він зазначив, що обговорив з африканськими політиками доволі багато речей, зокрема формулу миру, безпекові питання і зернову угоду.

Закликав лідерів і держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо.Україну чутимуть в усьому світі, і весь світ ми залучимо до реалізації формули миру. Непросто, але ми працюємо, – підсумував Зеленський.

Президент провів військовий кабінет з командувачами ЗСУ

Зеленський також сказав, що цього дня він мав військовий кабінет з українськими командувачами: генералами Сирським, Тарнавським, Залужним та Шапталою. З ними він обговорив український рух до звільнення територій нашої держави.

Наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ, усьому свій час. Кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов… Окремі кроки, – заявив глава держави.

Наостанок він традиційно подякував усім, хто зараз бореться заради України, а також тим, хто готується увійти в бій. Крім того, президент висловив вдячність тим, хто так сильно і потужно допомагає українцям.