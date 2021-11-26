На нашей стороне, – Зеленский назвал страны, готовые поддержать Украину при нападении России

Ситуация возле украинских границ обостряется, ведь Россия сконцентрировала там более 90 тысяч военных. Однако Украина уже получает информацию о поддержке стран-партнеров.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября. В случае полномасштабного вторжения Украина может рассчитывать на поддержку нескольких партнеров.

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Кто может поддержать Украину

По словам президента, США, Великобритания, Турция, Канада и Евросоюз уже выразили поддержку Украине. Однако Зеленский уточнил, что информацию о том, как это будет выглядеть в случае нападения России, он еще не получал.

Мы не только публично, но и непублично получили информацию от наших партнеров: США, Великобритании, ЕС, Турции, Канады, что они в любом случае на нашей стороне и нас поддержат,

– подчеркнул президент.

По данным разведки, Россия продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих-контрактников на помощь боевикам.

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