На нашей стороне, – Зеленский назвал страны, готовые поддержать Украину при нападении России
Источник:24 канал
Ситуация возле украинских границ обостряется, ведь Россия сконцентрировала там более 90 тысяч военных. Однако Украина уже получает информацию о поддержке стран-партнеров.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября. В случае полномасштабного вторжения Украина может рассчитывать на поддержку нескольких партнеров.
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Кто может поддержать Украину
По словам президента, США, Великобритания, Турция, Канада и Евросоюз уже выразили поддержку Украине. Однако Зеленский уточнил, что информацию о том, как это будет выглядеть в случае нападения России, он еще не получал.
Мы не только публично, но и непублично получили информацию от наших партнеров: США, Великобритании, ЕС, Турции, Канады, что они в любом случае на нашей стороне и нас поддержат,
– подчеркнул президент.
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Вероятное наступление России: что известно
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной 92 тысячи военных. По его словам, Москва планирует напасть уже в январе – феврале 2022 года.
- Россия на фоне масштабного наращивания военной силы на границе с Украиной стягивает войска в оккупированный Крым.
- В течение 9 октября – 11 ноября Россия перебросила на оккупированные территории Донбасса 40 вагонов-цистерн с горючим, а также 8 вагонов с боеприпасами.
- По данным СМИ, администрация Джо Байдена якобы пытается отговорить Владимира Путина от вторжения в Украину.
- Атака Кремля может предусматривать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с десантными ударами на Востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.