Украинский изрядно порадовала такая весть, и сеть взорвалась мемами. Предлагаем Вам подборку самых интересных.

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Возвращение блудного Чауса: самые остроумные шутки украинцев

Украинцы не ограничивали себя в шутках. Досталось всем – от президента Зеленского до Арсения Яценюка и Олега Ляшко (помните еще такого?). Вспомнили и мировых героев сети.

Судья Чаус нашелся: подборка смешных картинок и мемов

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Последние события вокруг Чауса: коротко