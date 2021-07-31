Українців неабияк потішила така звістка, і мережа вибухнула мемами. Пропонуємо Вам підбірку найцікавіших.
Актуально Влаштували гонитву з рупором: НАБУ спробувало перехопити авто СБУ з Чаусом – відео
Повернення блудного Чауса: найдотепніші жарти українців
Українці не обмежували себе у жартах. Дісталося всім – від президента Зеленського до Арсенія Яценюка та Олега Ляшка (пам’ятаєте ще такого?). Згадали і світових героїв мережі.
Суддя Чаус знайшовся: підбірка найсмішніших картинок і мемів
Ще одна порція цікавих картинок
Цікаво Голодний і брудний: сільський голова розповів, в якому стані знайшли Чауса
Останні події навколо Чауса: коротко
- Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва, поки у 2016 році його не затримали через хабар у 150 тисяч доларів.
- Потім він втік до Молдови. У квітні 2021 року його, мовляв, викрали посеред Кишинева. Проте у травні Чаус записав відеозвернення, де заявив, що це відбувалося набагато раніше.
- Генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення причетні державні структури України.
- 30 липня Чаус знайшовся. Він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Був напівоголеним і голодним.
- За деякий час екссуддю доправили до Києва. За даними ЗМІ, він має перебувати в Головному управлінні СБУ.
- Щоправда, пізно ввечері 30 липня адвокату Чауса Ростиславу Кравцю повідомили, що його клієнта немає в будівлі Служби безпеки.
- Крім того, у п'ятницю cпівробітники НАБУ влаштували гонитву за авто СБУ нібито з Чаусом. Але наздогнати машину їм не вдалося. Опісля спецпризначенці Бюро заблокували виїзд із будівлі спецслужби.