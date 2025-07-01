Нашествие саранчи добралось до ряда областей Украины: для каких территорий есть угроза

Серьезную опасность сельскохозяйственным культурам в 2025 году представляют саранчовые. Увеличение численности опасного вредителя наблюдается в отдельных территориях Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и, очагово, на юго-западе Одесской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

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Что известно о нашествии саранчи?

Ранее сообщали о нашествии саранчи в Запорожской области. Сейчас же оно продолжается уже на отдельных территориях Днепропетровщины, Херсонщины и Одесской области.

У Госпродпотребслужбе Днепропетровщины заметили, что сейчас в области наблюдается питание взрослых окрыленных насекомых только в местах резервации вредителя (непахотные земли, балки, толоки), заселения вредителями сельскохозяйственных посевов не обнаружено.

Жаркая и сухая погода июля благоприятна для образования очагов высокой численности насекомых вредителя на пастбищах и лугах, непахотных землях и лесополосах, а также в смежных посевах подсолнечника, кукурузы, овощных и других сельскохозяйственных культур,

– говорится в сигнализационном сообщении.

Профессор кафедры экологии и технологий защиты окружающей среды НТУ "Днепровская политехника" Артем Павличенко рассказал, что сейчас в Украине фиксируют египетскую саранчу. Она достигает размеров от 3 до 10 сантиметров. По его словам, это одно из самых опасных насекомых.

"Она наносит вред сельскохозяйственным посевам и является чрезвычайно опасной. За день они могут проходить десятки метров – это на начальных стадиях. После того как они увеличиваются, - до 100 метров. А потом - 100, 200, 500 и более метров", – говорит эколог.

Саранча на Днепропетровщине: смотрите фото Суспильного

В Госпродпотребслужбе Винницкой области подчеркнули, что распространение этого вредителя в регионе не отмечено, однако учитывая, что в условиях засушливой погоды ареал распространения, численность и вредоносность саранчи может возрасти, необходимо провести комплекс профилактических мероприятий по предупреждению его распространения, в первую очередь нужно обеспечить обследование сельскохозяйственных и других угодий о наличии саранчи перелетной.

На фоне угрозы особый режим ввели в Коммунарском районе Запорожской области. По словам заместителя начальника отдела фитосанитарной безопасности Госпродпотребслужбы в области Людмилт Кирьян, там очаг обнаружен на территории площадью 3 тысячи гектар.

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Специалисты отмечают на проведении постоянного наблюдения за развитием саранчовых. В случае обнаружения на посевах сельскохозяйственных культур итальянского пруса – 2 – 5 экземпляров на квадратный метр, нестадных саранчовых – 10 – 15 экземпляров на квадратный метр, применить химические обработки.

"Обязательно за 3 суток предупредить председателей исполнительных комитетов сельских и поселковых советов, владельцев пасек о времени и месте проведения (указать название, степень и срок действия токсичности препарата). Химобработки проводить с соблюдением регламентов применения средств защиты растений, техники безопасности и санитарных правил при работе с ними", – подчеркнули в Госпродпотребслужбе Днепропетровщины.