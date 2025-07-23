Саранча заполонила Запорожскую область: что известно о виде, который терроризирует регион

В Запорожской области, в частности в Запорожье и Кушугуме, наблюдается нашествие саранчи. Специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обнаружили 2 вида насекомых-вредителей – египетскую и перелетную.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какой вид саранчи заполонил Запорожскую область?

В то же время в комментарии Суспільному Тарас Пушкарь, научный сотрудник Института зоологии имени И. Шмальгаузена Национальной академии наук (НАН) Украины заверил, что на Запорожье нашествие только перелетной саранчи.

Это перелетная саранча, стадная фаза. Это обычный для Украины вид, для наших широт. Это не египетская саранча, как было указано в некоторых источниках, это ошибочное определение. Когда происходит размножение более массовое, чем обычно, то вырастает саранча другой окраски, не зеленого. А главное, что у нее удлиненные крылья, соответственно она способна перелетать на дальние расстояния,

– рассказал специалист.

Согласно его словам, стадная фаза характерна не для всех видов саранчи, только несколько видов способны к этому. Ученый отметил, что среди них перелетная саранча, итальянский прус, марокканская кобылка.

"Египетская саранча у нас только на южном берегу Крыма присутствует и у нее другой жизненный цикл, она в отличие от большинства наших прямокрылых насекомых не заканчивает ее жизненный цикл осенью и холодом. Они довольно заметно отличаются от перелетной саранчи, не знаю, как можно было спутать", – указал он.

Пушкарь отметил, что химическая обработка пестицидами, которую проводят в Кушугумской громаде и собираются проводить в Запорожье, не способна вытравить перелетную саранчу во взрослом состоянии.

"На этот раз, я так понимаю, довольно поздно отреагировали, там уже были видео и много фотографий, что саранча во взрослом состоянии. Какая-то очень незначительная часть только пострадает от этих обработок, часть, очевидно, перелетит где-то, будет, скажем так, двигаться, возможно, даже приносить какой-то вред. Но будем смотреть", – сказал специалист.

Он пояснил, что перелетная саранча имеет широкий спектр питания – от растений (включая листья деревьев) до бумаги и целлюлозы.

Специалист отметил, что перелетная саранча травоядное насекомое, то есть она употребляет в пищу практически любые виды растений, которые не являются ядовитыми.

"И это касается всех доступных культур сельскохозяйственных и диких. Она может, теоретически, есть листья на деревьях и даже просто бумагу, целлюлозу грызть", – сказал он.