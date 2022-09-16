ВСУ отбили вражеские атаки возле 5 населенных пунктов и сорвали пополнение оккупантами резервов

Вооруженные Силы Украины отбили атаки врага по населенным пунктам в Донецкой области. Также наша военная авиация ударила по 4 скоплениям врага.

Соответствующую информацию сообщили в Генштабе в вечерней сводке 16 сентября. Там объяснили, что потери оккупантов уточняются.

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ВСУ помешало пополнению россиян резервами

В Генштабе ВСУ объяснили, что ракетные войска и артиллерия продолжают уничтожать врага.

В результате огневого поражения по станции разгрузки было сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами,

– сообщили ВСУ.

Добавили, что в зону поражения попали 2 района сосредоточения живой силы и боевой техники россиян. Кроме того, 16 сентября:

Наша авиация поразила 4 района сосредоточения живой силы и военной техники противника и один опорный пункт. Утраты неприятеля уточняются;

подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и один вражеский беспилотник.

В Генеральном штабе ВСУ объяснили, что подразделения сил обороны отбили атаки оккупантов и нанесли им потери в районе Веселой Долины, Бахмута, Зайцевого, Авдеевки и Новомихайловки.

Россияне потеряли более 50 тысяч единиц личного состава

По состоянию на утро 16 сентября с начала полномасштабного вторжения наши военные уничтожили 54 050 захватчиков. Также у оккупантов уже нет более 2 тысяч танков, 168 средств ПВО, 250 самолетов, 216 вертолетов и много сотен другой техники.

Более того, разведка Великобритании назвала самые критические звенья в укомплектовании российской армии. Там объяснили: если техника у врага еще есть, то с живой силой возникают проблемы. То есть разведка назвала самыми критическими звеньями россиян:

боевую пехоту,

а также младших командиров.

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