Украинские защитники продолжают давать врагу достойный отпор. Главнокомандующий Вооруженных Сил поделился эпическими кадрами работы наших бойцов.

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Уничтожают технику и оружие

Наши воины работают не покладая рук, чтобы вернуть временно оккупированные территории. Враг несет потери. В частности, по состоянию на 19 марта 2024 года Россия уже потеряла 432 390 человек личного состава. В то же время реальные цифры могут быть еще больше, ведь в условиях активного ведения боевых действий точное количество потерь посчитать невозможно.

На фронте украинские защитники демонстрируют большое мастерство и изобретательность.

Наши бойцы не дают врагу реализовать его планы,

– написал Александр Сырский.

Он показал целую подборку видео с яркими моментами работы наших бойцов по оккупантам. На записи можно увидеть слаженную работу и успешную ликвидацию врага.

Наши бойцы уничтожают оккупантов: смотрите видео

Ситуация на фронте