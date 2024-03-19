Украинские защитники продолжают давать врагу достойный отпор. Главнокомандующий Вооруженных Сил поделился эпическими кадрами работы наших бойцов.
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Уничтожают технику и оружие
Наши воины работают не покладая рук, чтобы вернуть временно оккупированные территории. Враг несет потери. В частности, по состоянию на 19 марта 2024 года Россия уже потеряла 432 390 человек личного состава. В то же время реальные цифры могут быть еще больше, ведь в условиях активного ведения боевых действий точное количество потерь посчитать невозможно.
На фронте украинские защитники демонстрируют большое мастерство и изобретательность.
Наши бойцы не дают врагу реализовать его планы,
– написал Александр Сырский.
Он показал целую подборку видео с яркими моментами работы наших бойцов по оккупантам. На записи можно увидеть слаженную работу и успешную ликвидацию врага.
Наши бойцы уничтожают оккупантов: смотрите видео
Ситуация на фронте
- На Купянском направлении россияне пытались штурмовать, но наши войска отбили 3 атаки в районе Синьковки. На Лиманском направлении защитники отбили 4 попытки врага прорвать оборону у Тернов.
- На Бахмутском направлении наши войска успешно отбили 7 атак противника в районах таких населенных пунктов: Ивановское, Клищеевка и Андреевка. На Авдеевском направлении отражено 9 атак врага в районе таких населенных пунктов: Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское.
- На Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага, который 25 раз пытался прорвать линию обороны. На Ореховском направлении оккупанты атаковали 9 раз, но наши защитники стоят прочно в районах Старомайорское и Роботино.