Українські захисники продовжують давати ворогу гідну відсіч. Головнокомандувач Збройних Сил поділився епічними кадрами роботи наших бійців.

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Знищують техніку та зброю

Наші воїни працюють не покладаючи рук, щоб повернути тимчасово окуповані території. Ворог зазнає втрат. Зокрема, станом на 19 березня 2024 року Росія вже втратила 432 390 осіб особового складу. Водночас реальні цифри можуть бути ще більшими, адже в умовах активного ведення бойових дій точну кількість втрат порахувати неможливо.

На фронті українські захисники демонструють неабияку майстерність та винахідливість.

Наші бійці не дають ворогу реалізувати його плани,

– написав Олександр Сирський.

Він показав цілу підбірку відео із яскравими моментами роботи наших бійців по окупантах. На записі можна побачити злагоджену роботу та успішну ліквідацію ворога.

Наші бійці нищать окупантів: дивіться відео

Ситуація на фронті