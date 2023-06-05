"Наши дети": как компания "Датагруп и Volia" помогает сиротам, потерявшим родителей из-за войны

1 июня весь мир отмечал Международный день защиты детей. В то же время в нашем государстве также чтили память маленьких украинцев, которые стали жертвами российской агрессии.

За почти 1,5 года полномасштабного вторжения России погибли сотни украинских детей, отмечает 24 Канал. Еще тысячи несовершеннолетних украинцев стали сиротами.

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В таких трагических реалиях для Украины вопрос защиты детей сейчас является очень важным. Именно поэтому в июле 2022 года "Датагруп и Volia" инициировала проект "Наши дети", в рамках которого компания вместе с партнерами взяла на обеспечение 92 ребенка, оставшихся без опеки из-за этой страшной войны.

Этим детям до совершеннолетия будут перечисляться по 10 тысяч гривен ежемесячно. "Датагруп и Volia" вместе с партнерами уже направили на нужды подопечных почти 10 миллионов гривен.

Проект "Наши дети" от "Датагруп и Volia" и БФ "Я – Будущее Украины": смотрите видео

А 1 июня благотворительный фонд "Я – Будущее Украины", который реализует проект, собрал этих детей на торжественный праздник.

Благотворительный проект "Наши дети" очень важен. Это проект особой поддержки. Речь идет не только о финансах, в частности, о ежемесячной стипендии в 10 тысяч гривен каждому ребенку, потерявшему родителей из-за войны. Прежде всего, это персональная опека и любовь, помощь в развитии ребенка, обучении, поддержке его талантов, улучшении жилья – то есть все то, что сделали бы для своего ребенка родители,

– подчеркнула Марта Левченко, руководитель БФ "Я – Будущее Украины".

По словам Левченко, опекуны детей, потерявших родителей из-за российской агрессии, в общей сложности уже получили почти 10 миллионов гривен. Руководитель БФ "Я – Будущее Украины" добавила, что сейчас крайне важно быть рядом с детьми-сиротами и поддерживать их всеми возможными способами.

Дети – это наше будущее. Именно они будут восстанавливать нашу страну после победы. Но для этого им нужно помочь вырасти. Именно поэтому мы создали проект "Наши дети", который заботится о детях, потерявших родителей из-за войны,

– рассказала Мария Горобец, руководитель отдела по связям с общественностью "Датагруп и Volia".

В компании выражают надежду, что другие бизнесы присоединятся к инициативе, которая крайне важна для нашей страны.

Мы призываем ответственный бизнес присоединиться к этому проекту, чтобы помочь как можно большему числу детей. Мы поддерживаем 92 детей, но можем увеличить это количество, если другие компании будут приобщаться и помогать. Друзья, присоединяйтесь, ведь добро умножает добро. Вместе победим!

– призвала Мария Горобец, руководитель отдела по связям с общественностью "Датагруп и Volia".

Больше узнать об инициативе и внести свой вклад для поддержки детей, оставшихся без родительской опеки из-за войны, можно на сайте проекта "Наши дети".