Радуются и кричат "Слава Украине": как дети из освобожденной Харьковщины встречают ВСУ

Дети в Харьковской области очень радуются приходу ВСУ. Они подбегают к военным машинам, ведь наши бойцы угощают их украинскими сладостями.

Соответственные видео с украинскими детьми опубликовали СМИ. На кадрах видно, что дети встречают Вооруженные Силы Украины с украинскими флагами.

Читайте также Маленькая украинка расплакалась из-за условий, где живут защитники: видео завирусилось в сети

Дети с радостью встречают ВСУ

На видео, опубликованном украинскими военными, заметно, как дети радуются, что Вооруженные Силы Украины отвоевали их населенные пункты. Они бегают рядом с автомобилями наших военных и берут от них сладости.

Дети радуются приходу ВСУ: смотрите видео



Кроме того, дети кричат "Слава Украине" нашим военным, зашедшим в их населенные пункты.

Поколение, которое уже знает, чего стоят эти слова,

– говорится в сообщении.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты ужасно относятся к украинским детям. К примеру, на Харьковщине россияне забрали их в летние лагеря. Родители рассказали, что отдали детей для того, чтобы защитить от пуль и снарядов. Однако до конца сентября враги так и не вернули их домой.

О своей трагедии рассказали две жительницы Казачьей Лопани. У матерей отобрали 9-летнюю Полину и 13-летнюю Карину. Однако скольких еще родителей оставили без детей – неизвестно.

Смотрите также – дети написали щемящие письма воинам на фронт: видео