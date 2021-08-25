Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Он считает, что Украина должна это понимать и даже иногда бороться.

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Оказание помощи

Витренко уверен, что некоторые представители исполнительной власти США и Германии делают вид, будто что-то делают для Украины и создают видимость определенных процессов.

Мы должны быть уже сознательны того, что на Западе не все наши друзья. Иногда наши друзья могут вести себя эгоистично,

– подчеркнул чиновник.

Глава "Нафтогаза" считает, что Украина должна не давать нас использовать. Должно быть понимание того, что это все же глобальная политика. Это большие интересы: как политические, так и коммерческие.

Санкций США против газопровода так и нет

По словам Витренко, в Соединенных Штатах Америки есть внутренняя проблема, когда конгресс настойчиво критикует исполнительную ветвь власти. Объектом критики является непонятное отношение США к российскому газопроводу "Северный поток-2".

"США не накладывают санкций там, где они нужны. Они накладывают санкции на компании, которые являются неважными. Более того, на российские компании, которые не боятся этих санкций, потому что они созданы, условно говоря, позавчера", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

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Объединиться против России

Витренко думает, Украине нужно тесное сотрудничество с немцами и европейской и американской комиссиями.

"Нужно наконец заставить Россию изменить свое отношение. Перестать использовать газ как геополитическое оружие и тогда ситуация будет в корне изменена", – отметил чиновник.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

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