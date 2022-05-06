По словам президента, подвиги защитников во время выполнения боевых задач вдохновляют и не остаются незамеченными.

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Зеленский с большой благодарностью вручил украинским воинам новое отличие – "Крест боевых заслуг". "Спасибо за службу! Победим!", – добавил он.



Фото с награждения военных Зеленским / Фото из соцсетей

За два с половиной месяца борьбы более 11 тысяч украинских военных получили государственные награды. А 5 мая был подписан указ о награде еще 286 воинов.

На днях президент основал почетное отличие "За мужество и отвагу". Его будут получать воины, отличившиеся особым героизмом при защите Украины, ведении боевых действий или выполнении специальных задач. А если воинское отличие получит воинская часть, то отличие будет изображено на ее флаге.

Другие награды от Владимира Зеленского

30 апреля президент наградил украинских пограничников. Зеленский подчеркнул, что именно они стали первыми, кому пришлось встретить российских захватчиков на нашей земле.

29 апреля Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины. Также награды получили члены семей военных, удостоенных этого звания посмертно.

26 апреля президент подписал указ о награждении украинских героев государственными наградами. Ими отметили 243 военных ВСУ. Он поблагодарил всех украинских защитников за огромный героизм в защите нашего государства и почтил память погибших.

25 апреля президент Украины подписал указ о награждении государственными наградами. Ими отметили 188 военных ВСУ и 5 сотрудников СБУ. Также Зеленский присвоил звание Героя Украины одному военному.

21 апреля Зеленский в очередной раз наградил ряд военнослужащих. В целом государственными наградами отметили 202 защитника – из них 194 бойца ВСУ и 8 военнослужащих Госспецсвязи.

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