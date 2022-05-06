За словами президента, подвиги захисників під час виконання бойових завдань надихають і не залишаються непоміченими.

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Зеленський з великою вдячністю вручив українським воїнам нову відзнаку – "Хрест бойових заслуг". "Дякую за службу! Переможемо!", – додав він.



Фото з нагородження військових Зеленським / Фото з соцмереж

Додамо, що за два з половиною місяці боротьби понад 11 тисяч українських військових отримали державні нагороди. А 5 травня було підписано указ про нагороду ще 286 воїнів.

Днями президент заснував почесну відзнаку "За мужність та відвагу". Її будуть отримувати воїни, які відзначилися особливим героїзмом при захисті України, веденні бойових дій або ж виконанні спеціальних завдань. А якщо військову відзнаку отримає військова частина, то відзнака буде зображена на її прапорі.

Інші нагороди від Володимира Зеленського

30 квітня президент нагородив українських прикордонників. Зеленський наголосив, що саме вони стали першими, кому довелося зустріти російських загарбників на нашій землі.

29 квітня Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України. Також нагороди отримали члени родин військових, удостоєних цього звання посмертно.

26 квітня президент підписав указ про нагородження українських героїв державними нагородами. Ними відзначили 243 військових ЗСУ. Він подякував усім українським захисникам за величезний героїзм у захисті нашої держави та вшанував пам'ять загиблих.

25 квітня президент України підписав указ про нагородження державними нагородами. Ними відзначили 188 військових ЗСУ та 5 співробітників СБУ Також Зеленський присвоїв звання Героя України одному військовому.

21 квітня Зеленський вчергове нагородив низку військовослужбовців. Загалом державними нагородами відзначили 202 захисників – з них 194 бійців ЗСУ та 8 військовослужбовців Держспецзв'язку.

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