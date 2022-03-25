Наши героические ВСУ нанесли врагу мощные удары и заметные потери, – Зеленский

Владимир Зеленский вечером 25 марта традиционно обратился к украинцам. Президент начал с положительного момента и поздравил от имени народа героев СБУ с их профессиональным праздником.

Зеленский рассказал, что именно 25 марта 30 лет назад создали СБУ. За эти годы служба прошла непростой путь. В то же время, за 8 лет войны на Донбассе и 30 дней полномасштабного вторжения России в Украину многие сотрудники СБУ проявили свой героизм.

Заметьте Украинцы невероятные, они останавливают эти "чертовые танки", – Байден

Украинский лидер подчеркнул: герои из СБУ показали себя мужественными и принципиальными людьми, умеющими нанести врагу потери. Зеленский выразил сотрудникам службы слова благодарности и уважения.

Президент рассказал, что за месяц после начала полномасштабного вторжения России государственными наградами отмечены 77 сотрудников СБУ. Из них двоим присуждено звание Героя Украины посмертно. Зеленский заверил, что память о них будет жить вечно.

Оба погибших отличились в боях в районе Макарова на Киевщине. Благодаря их героическим действиям удалось уничтожить штаб врага и более 20 оккупантов.

Зеленский рассказал, что 25 марта также подписал указ о награждении государственными наградами 63 работников правоохранительных органов Украины. Из них семерых – посмертно.

"ВСУ нанесли врагу заметные потери"

Зеленский заявил, что герои ВСУ нанесли врагу заметные потери. Также украинский лидер прокомментировал исчезновение из публичного пространства Сергея Шойгу.

Наши героические Вооруженные Силы за уходящую неделю нанесли врагу мощных ударов. Заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может и он лично захотел посетить Чернобаевку,

– заметил Зеленский.

Президент поблагодарил украинских защитников, которые показали оккупантам: море для них не будет спокойным даже тогда, когда нет шторма. Врага там ждет только огонь. В качестве примера Зеленский привел российские корабли, которые на этой неделе отправились из порта Бердянска "по известному маршруту".

Зеленский также предупредил всех предателей: им нужно держаться подальше от украинских городов и украинской армии. Президент объяснил, что говорится об изменниках, когда-то в Крыму перешедших на сторону врага.

"Вы же переходили, потому что думали, будто будете жить лучше? А не потому, что хотите повторить трагическую судьбу своих коллег, погибших на тех кораблях или еще где-то на земле или на море Украины. Ну так и живите. А это значит – держитесь как можно дальше от наших городов и от нашей армии", – подчеркнул президент.

"Счет потерь России на этой войне уже превысил 16 тысяч"

Зеленский отметил, что на 25 марта счет российских потерь в войне уже превысил 16 тысяч убитых. Среди них – высшие командиры.

По словам украинского лидера, об убитых российских генерал-полковниках или адмиралах пока не докладывали. В то же время командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморским флотом "уже есть".

Президент подчеркнул, что ВСУ продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, а также – на Киевщине, на Донбассе и Харьковском направлении.

Зеленский заявил, что, сдерживая российских захватчиков, украинские герои и героини подводят руководство России к простому и логическому мнению: нужно говорить. Срочно, содержательно и честно. Ради конкретного результата, а не только чтобы тянуть время.

"Украинский суверенитет должен быть гарантирован. Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть, условия должны быть справедливыми. А других украинский народ не будет принимать", – подчеркнул Зеленский.

"Из заблокированных городов спасли более 37 тысяч человек"

Зеленский рассказал, что за неделю удалось наладить 18 гуманитарных коридоров. Всего удалось спасти 37 тысяч 606 человек. Только из Мариуполя в Запорожье удалось вывезти 26 тысяч 477 мариупольцев.

Президент подчеркнул, что ситуация в Мариуполе – абсолютно трагическая. Российские оккупанты не допускают в город никаких гуманитарных грузов.

Зеленский пообещал, что и в дальнейшем будет подробно информировать народы других стран обо всех военных преступлениях России против мирных жителей героического Мариуполя и других городов Украины. Президент отметил: очень важно рассказывать о действиях России именно народам, а не только политикам и чиновникам.

"Украинскую позицию услышали"

Зеленский рассказал, что в течение недели выступил в парламентах Италии, Японии, Франции, Швеции, а также перед участниками саммитов НАТО, G7 и лидеров ЕС.

"Каждое из этих выступлений привлекло максимальное внимание в соответствующих странах и в мире в целом. Отзывы демонстрируют, что украинская позиция – услышана. И это – моя главная цель в таких выступлениях", – заявил президент.

Положительные новости от правительства

Зеленский также озвучил ряд важных новостей правительства. В частности:

уже приступили к выплатам пенсий за апрель;

по программе єПідтримка людям уже выплатили более 20 миллиардов гривен;

чиновники готовят новую программу поддержки для наших переселенцев из районов боевых действий.

Также президент поблагодарил журналистов.

Вечернее обращение Зеленского за 25 марта: смотрите видео