Наши люди не сдадутся, – Зеленский объяснил, чему Украина должна научить Россию на поле боя
2 июня 2022 , 00:30Читати новину українською
Россияне надеялись быстро захватить Украину и затянуть ее в "русскую меру". Рашисты надеялись покорить свободный народ в надежде, что он такой же недалекий, безвольный и жалкий, как русские.
Уже около 100 дней украинская армия и народ героически защищают свое государство от российских оккупантов. Первоначальные планы врага провалились, и оккупантам нужно наконец-то осознать, что так произойдет со всеми их намерениями, а их будет ждать только крах.
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