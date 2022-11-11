"Наши, наш": Зеленский показал видео из вечернего Херсона
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский отреагировал на увольнение Херсона. Он показал, как отмечают местные жители.
Зеленский опубликовал видео из Херсона. Местные жители вышли на улицы, зажгли костер и скандировали "ВСУ".
Важно Херсон не спит: местные собрались у костра и празднуют освобождение от оккупантов
Наши. Наш. Херсон,
– написал президент.
Заметим, в Генштабе ВСУ пока официально не сообщалось о деоккупации Херсона. В Минобороны заявили, что продолжается начальный этап освобождения. Это значит, что в город вошли спецподразделения, основные силы – на подступах. Ранее сообщалось, что в областном центре идет зачистка от остатков оккупационных войск.
Зеленский показал видео вечернего Херсона:
В своем обращении Зеленский подчеркнул, что сегодня действительно исторический день. Украина возвращает Херсон. Президент отметил, что херсонцы ждали и никогда не отказывались от Украины. Также ВСУ вернут каждый оккупированный город и село.
Что известно об освобождении Херсона
Украинские защитники вошли в город 11 ноября. Из-за контрнаступления ВСУ в регионе еще 9 ноября оккупанты заявили, что будут отводить свои войска с правобережья Херсонщины. Отступая, россияне взорвали все мосты через Днепр.
Местные жители встречали украинских военных со слезами радости.
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