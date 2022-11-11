"Наши, наш": Зеленский показал видео из вечернего Херсона

Президент Владимир Зеленский отреагировал на увольнение Херсона. Он показал, как отмечают местные жители.

Зеленский опубликовал видео из Херсона. Местные жители вышли на улицы, зажгли костер и скандировали "ВСУ".

Важно Херсон не спит: местные собрались у костра и празднуют освобождение от оккупантов

Наши. Наш. Херсон,

– написал президент.

Заметим, в Генштабе ВСУ пока официально не сообщалось о деоккупации Херсона. В Минобороны заявили, что продолжается начальный этап освобождения. Это значит, что в город вошли спецподразделения, основные силы – на подступах. Ранее сообщалось, что в областном центре идет зачистка от остатков оккупационных войск.

Зеленский показал видео вечернего Херсона:

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что сегодня действительно исторический день. Украина возвращает Херсон. Президент отметил, что херсонцы ждали и никогда не отказывались от Украины. Также ВСУ вернут каждый оккупированный город и село.

Что известно об освобождении Херсона

Украинские защитники вошли в город 11 ноября. Из-за контрнаступления ВСУ в регионе еще 9 ноября оккупанты заявили, что будут отводить свои войска с правобережья Херсонщины. Отступая, россияне взорвали все мосты через Днепр.

Местные жители встречали украинских военных со слезами радости.

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