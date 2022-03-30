Переговоры с Россией: какой главный ультиматум есть у Украины

Первая встреча делегации Украины и России, если вы помните, проходила на условиях России, в Беларуси, под ультимативные заявления Москвы и шантаж в виде ударов по гражданской инфраструктуре Украины крылатыми и баллистическими ракетами.

Менее чем за месяц всё кардинально поменялось. Украина ставит свои условия и не стоит идти на поблажки Москве.

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Украина побеждает

Мы предъявляем ультиматум и никак иначе. И, чтобы наш ультиматум звучал в ушах оккупантов яснее, ВСУ будут продолжать контрнаступление, нанося одно поражение врагу, за другим.

Я не удивлюсь, если следующий раунд переговоров пройдёт под ликование деоккупированного Херсона. Через неделю – Мелитополя. Ещё через неделю – водружение флага Украины в Новой Каховке.

Главный ультиматум

Именно наши успехи в этой войне и ежедневное продвижение и деоккупация всё новых и новых населённых пунктов – вот главный ультиматум!

Наши воины знают, на, что они способны и знают, как далеко они могут зайти, если им не мешать. И, что очень важно, им никто не мешает и вряд ли, кто-то даже осмелится.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: