Менш як за місяць все кардинально змінилося. Україна ставить свої умови і не варто йти на потурання Москві.
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Україна перемагає
Ми висуваємо ультиматум і ніяк інакше. І щоб наш ультиматум звучав у вухах окупантів ясніше, ЗСУ продовжуватимуть контрнаступ, завдаючи однієї поразки ворогові, за іншим.
Я не здивуюсь, якщо наступний раунд переговорів пройде під радість деокупованого Херсона. За тиждень – Мелітополя. Ще через тиждень – встановлення прапора України в Новій Каховці.
Головний ультиматум
Саме наші успіхи в цій війні та щоденне просування та деокупація нових і нових населених пунктів – ось головний ультиматум!
Наші воїни знають, на що вони здатні, і знають, як далеко вони можуть зайти, якщо їм не заважати. І, що дуже важливо, їм ніхто не заважає і навряд чи хтось навіть наважиться.
#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: