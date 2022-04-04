В частности глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия поддержит Украину на политическом уровне. Однако он будет действовать только "в интересах своего народа", потому экономических санкций против России не будет.

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Стефанчук разочарован позицией Грузии и Молдовы

По словам Стефанчука, когда-то он думал, что Украину, Грузию и Молдову больше всего объединяет то, что они – территориально "покусаны" Россией.

Но сегодняшняя позиция официальных Тбилиси и Кишинева по поводу их нейтралитета во введении санкций против России меня разочаровала. Что ж, друзья узнают в беде. Но хорошо, что наши народы иного мнения,

– заявил нардеп.

Обратите внимание, что накануне президент Владимир Зеленский отозвал украинских послов из Грузии и Марокко. Они так и не смогли договориться о поставках оружия Украине или введении санкций против России.

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