Зокрема, глава грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія підтримає Україну на політичному рівні. Однак він діятиме лише "в інтересах свого народу", тому економічних санкцій проти Росії не буде.

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Стефанчук розчарований позицією Грузії та Молдови

За словами Стефанчука, колись він думав, що Україну, Грузію та Молдову найбільше поєднує те, що вони – територіально "покусані" Росією.

Але сьогоднішня позиція офіційних Тбілісі та Кишинева щодо їхнього нейтралітету у запровадженні санкцій проти Росії мене розчарувала. Що ж, друзі пізнаються в біді. Але добре, що наші народи іншої думки,

– заявив нардеп.

Зауважте, що напередодні президент Володимир Зеленський відкликав українських послів з Грузії та Марокко. Вони так і не змогли домовитися про постачання зброї Україні або введення санкцій проти Росії.

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