Наши требования – окончание войны и вывод российских войск, – Подоляк о переговорах

В Офисе Президента говорят, что представители России уже не разговаривают на переговорах ультимативно. Условия Украины – это окончание войны и вывод российских войск.

Как объяснил Подоляк в обращении, российская сторона начала, по крайней мере, прислушаться к украинской. Советник главы ОП говорит, что видит признаки диалога.

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Украина не уступит свои позиции

Украина не уступит свои позиции. Наши требования – окончание войны и вывод русских войск,

– отметил Подоляк.

Российская делегация теперь более внимательно относится к позиции Украины в силу ее способности себя защитить. Позиции Киева очень жесткие и они всегда на столе. По словам Подоляка, Россия уже понимает, в каких позициях Украина не уступит.

По мнению советника главы ОП, на какие-либо конкретные результаты можно будет рассчитывать уже через считанные дни.

Что сказал Подоляк о переговорах: смотрите видео