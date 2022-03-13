Наши требования – окончание войны и вывод российских войск, – Подоляк о переговорах
Источник:твиттер Михаила Подоляка
В Офисе Президента говорят, что представители России уже не разговаривают на переговорах ультимативно. Условия Украины – это окончание войны и вывод российских войск.
Как объяснил Подоляк в обращении, российская сторона начала, по крайней мере, прислушаться к украинской. Советник главы ОП говорит, что видит признаки диалога.
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Украина не уступит свои позиции
Украина не уступит свои позиции. Наши требования – окончание войны и вывод русских войск,
– отметил Подоляк.
Российская делегация теперь более внимательно относится к позиции Украины в силу ее способности себя защитить. Позиции Киева очень жесткие и они всегда на столе. По словам Подоляка, Россия уже понимает, в каких позициях Украина не уступит.
По мнению советника главы ОП, на какие-либо конкретные результаты можно будет рассчитывать уже через считанные дни.
Что сказал Подоляк о переговорах: смотрите видео