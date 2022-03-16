Наши военные ликвидируют элитных спецназовцев Росгвардии

16 марта 2022 , 12:37
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Источник:

Meduza

На войну против Украины Кремль отправил элитных спецназовцев Росгвардии. По меньшей мере 7 из них уже погибли.

Ликвидированные бойцы входили в центр специального назначения "Витязь" при дивизии имени Дзержинского. Об их гибели начали писать блогеры и знакомые военных.

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В сети распространили траурное фото с портретами 7 погибших.

Среди них:

  • Алексей Блинко – выпускник Новосибирского университета войск;
  • Михаил Биляков – уроженец Никольска в Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Он погиб еще 27 февраля;
  • спецназовец Максим Пустозвонов – выходец из Самарской области и бывший футболист молодежного состава "Крылев Советов".

Заметим, ЦСП "Витязь" занимается "борьбой с бандформированием и охраной важных персон".

На тему смотрите видео о том, что оккупанты продолжают стягивать технику:

 

Автор: Софія Мінджоса