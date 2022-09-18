Мы идем к тебе, – в ВСУ поздравили несокрушимый Мариуполь с Днем города

Вооруженные Силы Украины в День города поздравили Мариуполь с праздником. Именно 18 сентября город праздновал свой день.

Наши военные пообещали освободить Донбасс. Также они напомнили, что наши бойцы продолжают уничтожать врага.

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ВСУ пообещали освободить Мариуполь

С Днем города, жемчужина Украинского Приазовья. Мы идем к тебе. Слава Украине!

– написала Группировка Объединенных сил.

В День города военные вспомнили, что именно он в начале полномасштабного вторжения россии дал достойный отпор оккупантам, выиграв время и оттянув на себя существенную часть войск противника.

"Сейчас подпольщики и партизаны уничтожают московского врага, не давая ему шанса чувствовать себя в безопасности", – рассказали бойцы.

Они добавили, что освободили Слобожанщину, освободят и Донетчину.

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Стоит отметить, что глава Офиса Президента Андрей Ермак написал: "Мариуполь. Мы все вернем".

В Мариуполе хотят установить новый День города

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе предлагают перенести День города, ранее отмечавшийся 18 сентября.

Он добавил, что с 2014 года дискуссия о дате Дня города была постоянной. Ведь жители вспоминают, что старая дата не имела никакого исторического значения и привязки и передвигалась властью, как только желалось.

Мариупольский исследователь, фотограф, журналист Иван Станиславский пояснил, что праздник нужно отмечать в день освобождения Мариуполя от российской оккупации. Какая именно это будет дата, зависит от ВСУ.

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