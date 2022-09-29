ВСУ за последние двое суток разбили 12 сосредоточений вражеской техники, – ОК "Юг"

Украинские военнослужащие разбили 12 сосредоточений техники российских оккупантов. Таковы успехи ВСУ на Юге страны.

Речь идет о двух прошедших сутках, вероятно, о 27 – 28 сентября. Соответствующую информацию сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости".

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ВСУ на Юге отбили много скоплений врага

По данным пресс-секретаря, в Николаевской области в районе Снигиревки наша противовоздушная оборона сбила два штурмовика Су-25. И это не единственные результаты ВСУ на Юге, ведь ВСУ продолжают:

уничтожать вражеские склады с боеприпасами;

находить и разбивать сосредоточение личного состава и техники.

За двое прошедших суток уже 12 таких сосредоточений техники врага нами (речь идет о ВСУ – 24 канал) разбито, 6 складов с боеприпасами,

– сообщила Наталья Гуменюк.

По ее словам, это существенно сказывается на том, как ведет себя враг.

Однако российские оккупанты в дальнейшем продолжают бить по тыловым районам. В частности, пресс-секретарь вспомнила, что 29 сентября оккупанты снова атаковали Николаев кассетными запрещенными снарядами. Предварительно, по состоянию на 29 сентября, уже известно о двух жертвах.

На Юге отступил вражеский танковый взвод

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала 28 сентября, что враг пытался прорвать линию обороны украинских военных. Однако, к счастью, ему ничего не удалось. По словам Гуменюк, 28 сентября:

ВСУ зафиксировали намерение продвинуться танковым взводом;

российских оккупантов остановила противотанковая мина;

в частности, одна из машин на ней взорвалась, остальные две вернулись назад.

Более того, по данным пресс-секретаря, в ночь на 28 сентября наблюдалась активность диверсионной группы. Она пыталась перейти в тыловую сторону, но потерпела неудачу.

Ведь наши военные открыли огонь и оккупанты вернуться на свои позиции.

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